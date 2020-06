Tom Dumoulin trekt al vroegtijdig naar Frankrijk in voorbereiding op Tour de France

De Tour de France moet in 2020 voor vele ronderenners opnieuw hét hoogtepunt van het seizoen worden en dat is voor Tom Dumoulin niet anders. Die liet eerder al verstaan dat hij een hoogtestage vooraf wel noodzakelijk acht en opteert ook voor voorbereidingskoersen.

Dat heeft Tom Dumoulin verteld in het radioprogramma De Perstribune. De renner van Jumbo-Visma had het daar over zijn programma voor de rest van het seizoen. "Wat ik sowieso weet is dat ik een aantal voorbereidingskoersen in Frankrijk ga rijden voor de Tour de France. En daarna moeten we even kijken wat ik nog ga rijden."

Met al eens een eindwinst in de Giro op zak zou Dumoulin natuurlijk maar al te graag ook op het hoogte schavotje staan in de Tour de France. Dan moet hij op het parcours van de Tour de France ook wel de andere deelnemers de baan kunnen en onder hen zullen zich ook verschillende toppers begeven. "Ik probeer de Tour de France te winnen en daar doe en laat ik alles voor."

VAN FRANKRIJK NAAR ZWITSERLAND

Naast de Ronde van Frankrijk mikt Dumoulin ook nog op het WK. "Dan zou ik meteen doorgaan van Frankrijk naar Zwitserland om daar het WK te rijden."