Enkel man-tegen-mangevechten met andere kleppers kunnen oordelen of Dumoulin nog de top kan bereiken

Tom Dumoulin recht voor zich uit starend: wat brengt de toekomst nog voor hem? Bereikt hij nog zijn oude niveau? Michael Boogerd vreest van niet. De ex-renner denkt dat Dumouin over zijn hoogtepunt heen is. Een uitspraak die vooral in Nederland wel de discussie op gang kan brengen.

Altijd lastig om in een glazen bol te kijken, maar er steken wel een aantal factoren de kop op bij het inschatten van de toekomst van Tom Dumoulin als wielrenner. Zelf zegt hij zich even goed te voelen als in 2020. Dat is alvast een goed teken. Als de topsporter het geloof in zichzelf zo verliezen, is het helemaal onbegonnen werk om weer door te stoten naar de top. Dat lijkt voorlopig verre van het geval.

Niemand kan ook beter als Dumoulin aanvoelen hoe het met zijn lichaam en zijn conditie gesteld is. Dat is ook meteen één van de problemen: er zijn geen ijkpunten. Binnen exact een kleine week is het exact een jaar geleden dat hij zijn laatste rit reed in de Dauphiné. In de zevende rit ging hij toen zelfs niet meer van start nadat hij toch weer te veel pijn had aan de knie die hij zo zwaar blesseerde in de Giro.

MUIZENISSEN

Fysieke problemen hebben natuurlijk tijd nodig om te helen. Dat is bij elke renner zo. Wel was er die opmerkelijke ommekeer huiswaarts van Dumoulin toen hij op weg was naar de Alpen voor een hoogtestage vorig jaar, nog voor de Tour. Zo'n zaken wijzen toch op twijfels in het hoofd. Een overstap naar Jumbo-Visma moest eventuele muizenissen wegwerken.

Hij zou zijn debuut maken voor Jumbo-Visma in de Ronde van Valencia, maar dat ging dan ook weer niet door wegens ziekte. Intussen heeft hij nog altijd geen wedstrijd gereden, ook door corona natuurlijk. Het is allemaal niet bevorderlijk om rust in het hoofd te krijgen. Boogerd wijst ook op een geagiteerde houding bij Dumoulin. Daar heeft hij een punt, maar het is ook niet meer als normaal na wat hij heeft meegemaakt.

VOORDEEL VAN DE TWIJFEL

Het zou pas vreemd zijn moest de Girowinnaar van 2017 vrolijk blijven bij het feit dat hij zijn potentieel niet kunnen tonen de laatste jaren. Dat is een ander aspect waardoor hij dan wel weer het voordeel van de twijfel verdient: het is niet dat hij zijn kansen heeft kunnen verdedigen en dan door de tegenstand overklast is.

Zolang dat niet gebeurt, verdient Dumoulin de status van klassementsman in de grote ronden. Een andere kant van het verhaal is dan weer dat zelfs het bereiken van zijn oude niveau misschien niet genoeg is om bijvoorbeeld de Tour te winnen. Inmiddels is er een nieuwe generatie opgestaan, met Bernal als exponent, wat het niveau er zeker niet minder op maakt.

CONCURRENTEN VAN VROEGER EN NU

Eén ding staat vast: heel de wielerwereld gunt het Dumoulin zeker om nog eens de beste versie van zichzelf te tonen in een grote ronde. Zelfs zij die aan hem twijfelen. Zodat de echte waardeverhoudingen eens vastgesteld kunnen worden met zijn concurrenten van vroeger en nu.