Grotere kans als twee jaar geleden dat Van Avermaet andere oorden opzoekt

Greg Van Avermaet is nog niet van zijn zorgen af. Het staat nu helemaal vast dat CCC volgend jaar niet meer zal sponsoren in de wielersport. Zo herhaalt de geschiedenis zich, want eind 2018 haakte BMC al af. De kans dat Van Avermaet naar een andere ploeg gaat lijkt deze keer iets groter.

Om nog een nog loyaler persoon dan Greg Van Avermaet te vinden in het wielerpeloton is het verdomd hard zoeken. Toen het er naar uitzag dat BMC zou stoppen met sponsoren, legde Van Avermaet onnoemlijk veel geduld aan de dag, terwijl zijn bazen zochten naar een nieuwe hoofdsponsor.

Van Avermaet is het type dat in plaats van als eerste moord en brand te schreeuwen eerder mee de kar zal trekken, voor zover mogelijk natuurlijk, want uiteindelijk heeft ook hij niets in handen. Hij doet als renner wat hij kan en blijft ook in deze situaties zijn trouwe zelve. Mooi om zien.

KWALITEITSVERLIES BIJ PLOEG

In 2019 resulteerde het wel in het feit dat hij weliswaar bij zijn geliefde ploeg kon blijven, maar dat deze wel een pak minder sterk was als voordien. Dat heeft Van Avermaet toen ook wel gezien. Hij heeft het al eens moeten beleven, zo'n lange periode zonder te weten wat de toekomst gaat bieden. Hij is nu 35. Dan wil je dat niet nog eens meemaken.

Dat kan ertoe leiden dat hij nu wel al vroeger de stap zal durven zetten naar een andere ploeg. Een goede verstaander hoort dat ook in zijn commentaren. Van Avermaet zegt dat hij bij de ploeg blijven de eerste optie is, maar hij wel open staat voor een vertrek. Een logische redenering, maar komende van iemand als hem betekent het wel iets.

WELK TEAM HET BEST GEWAPEND?

Het is ook gewoon een enorm belangrijke keuze. Van Avermaet gaat de laatste jaren van zijn carrière in. Als hij nog de Ronde van Vlaanderen wil winnen, kan hij maar beter de ploeg kiezen die het best gewapend is om hem daarbij te helpen. En zeker zal hij niet binnen twee jaar opnieuw in dezelfde situatie willen zitten, want dan kan de verlenging van zijn loopbaan wel op het spel komen te staan.

Dat is nu nog zeker niet het geval. Er zullen nog genoeg ploegen geïnteresseerd zijn in een renner met zijn capaciteiten. Het is enkel een kwestie waar de puzzel het juiste past. En onderschat ook Jim Ochowicz niet. Als er iemand oplossingen kan vinden voor ploegen in nood, dan is hij het wel. Best gaat hij wel zo snel mogelijk te werk, want Van Avermaet kan deze keer wel eens net ietsje minder geduld hebben.