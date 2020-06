Hinault raadt Froome aan te vertrekken als hij dit jaar geen steun krijgt en geeft aan welk voordeel Bernal heeft

Egan Bernal of Chris Froome? Wie mag er de Tour rijden als kopman? Bernald Hinault buigt zich over de situatie bij Ineos. De Fransman denkt dat Froome het nog in zich heeft om de Tour te winnen, maar raadt hem aan eind 2020 toch te vertrekken als hij in de komende editie geen steun krijgt.

Hinault ziet Froome ook na zijn revalidatie wel in staat om de Tour te winnen. "Ik denk dat Froome dat nog altijd in zich heeft. Twee jaar geleden was hij niet goed genoeg en won Geraint Thomas. Vorig jaar was hij er niet bij. Ik geloof dat het hem in 2020 kan lukken", zegt de vijfvoudig Tourwinnaar in HLN.

KNOPEN DOORHAKKEN

Bij de ploegmaats is vooral Bernal ook wel tuk op een tweede eindzege. En Thomas moet ook niet veel gelegenheden meer aan zich laten voorbijgaan. "Het is het probleem dat ze bij Ineos hebben gecreëerd. Ze hebben de beste renners aangetrokken om elk jaar weer de Tour te winnen. En ze willen alle drie winnen. Het is aan de ploegleiding om knopen door te hakken. Dat hebben ze in het verleden niet gedaan."

BERNAL RENNER VAN DE TOEKOMST

Hoe kan er dan wel een zekere hiërarchie komen? "Het zal in de bergen zijn dat wordt beslist wie voor de eindzege in de Tour mag gaan. De beslissing over het kopmanschap moet daar vallen. Bernal is in het voordeel. Hij is erg jong en hij is erg getalenteerd. Bernal is de renner van de toekomst. Froome moet de Tour afwachten. En daarna beslissen wat hij doet: blijven of weggaan bij Ineos."

Hinault geeft de Brit alvast een helder advies. "Als hij dit jaar de Tour niet wint omdat hij geen steun heeft gekregen van zijn ploegmaats, kan hij beter naar een andere ploeg vertrekken waar hij zeker is dat hij de enige kopman is voor de Tour."