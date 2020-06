Ook Alexander Kristoff heeft planning klaar voor de rest van het seizoen: Noor komt terug op zijn woorden en zal deelnemen aan deze grote ronde

In 2019 gaf Kristoff nog mee dat het waarschijnlijk zijn laatste Tour de France was, maar nu lijkt de Noor op zijn woorden terug te komen, want de sprinter lijkt ook dit seizoen af te zakken naar de Ronde van Frankrijk.

Kristoff ging normaal de klassiekers en de Giro rijden, maar door de coronacrisis en het aangepaste seizoen vallen deze wedstrijden samen op de kalender. Volgens Het Noorse TV2 zal de sprinter meer dan waarschijnlijk deelnemen aan de Giro en daardoor komt er ook ruimte voor de Tour de France. Opvallend, want Kristoff zei vorig jaar nog dat hij waarschijnlijk geen Tour meer ging rijden. Hij zal ook niet de nummer één zijn voor de sprints, want Gaviria zal ook aan de Tour deelnemen voor UAE Team Emirates. Pogacar is de kopman bij de ploeg voor het eindklassement.