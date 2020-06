Rudy Pevenage neemt het op voor Jan Ullrich: "Alleen in Duitsland wordt hij vergeten"

Jan Ullrich heeft in het verleden heel wat mooie prijzen bij elkaar gereden. Volgens Rudy Pevenage verdient de Duitser een tweede kans. Hij hoopt dat de ex-renner binnenkort terug in het openbaar kan verschijnen.

eind jaren ‘90 en begin jaren 2000 werkten Ullrich en Pevenage samen bij het Duitse Telekom. Volgens Pevenage had Ullrich meer uit zijn carrière kunnen halen. "Hij kon drie keer de Tour winnen. Hij won het wel één keer en hij werd Olympisch kampioen", aldus Pevenage in een interview bij het Duitse Sportbuzzer.

Het ging daarna niet goed met Ullrich, maar Pevenage hoopt dat hij binnenkort weer gewoon buiten kan komen. "Nu gaat het goed met hem. Hij is bij vrienden in Freiburg. Overal waar ik kom, vragen ze hoe het met hem gaat. Alleen in Duitsland lijken ze niet meer aan hem te denken."