Belgische renner ambitieus: "Ik kan een kopman van een topteam lang bijstaan in de finale als superknecht"

Xandro Meurisse is ambitieus. Volgend seizoen lijkt de renner een stap hogerop te willen zetten. Hij vindt dat hij als superknecht aan de slag kan gaan bij een topteam om zijn kopman zo lang mogelijk te helpen.

Xandro Meurisse rijdt dit seizoen nog voor Circus-Wanty-Gobert, maar daar zou volgend seizoen wel eens verandering in kunnen komen. In een interview bij Het Nieuwsblad legt de 28-jarige Belg uit dat hij een stap hogerop wil zetten.

"Ik ben een laatbloeier, maar ik kan nog veel progressie maken. Als ik een superknecht zou worden bij een topteam, zou ik de kopman lang kunnen bijstaan in de finale", klinkt het. Meurisse was dit seizoen al goed voor een rit-en eindzege in de Ronde van Murcia.