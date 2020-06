Burgemeester van Keerbergen verzet zich tegen recordjacht en uitdaging van Campenaerts

Victor Campenaert is de laatste maanden enorm actief op sociale media en had in één van zijn filmpjes het Meer van Keerbergen opgezocht. Daar legde hij een snel rondje af en hij riep de Belgische wielerfans op om te proberen zijn record te breken. Liever niet, denken ze in Keerbergen.

Waarnemend burgemeester Eric Moons vertelt aan de VRT waarom juist. "Het gebied rond het meer van Keerbergen is een residentiële wijk, met veel gezinnen en wandelaars. Net daarom hebben we daar in het verleden al een snelheidsbeperking ingevoerd. Op sommige kruispunten moet je stoppen. Dit is geen parcours voor zo'n uitdaging." ANDERE UITDAGING De gemeente heeft ook al contact opgenomen met het mangement van Victor Campenaerts. "Zij hebben ons beloofd dat Victor op zijn sociale media zal aangeven dat deze challenge niet het beste idee was. Hij zal voor de fans een andere uitdaging op poten zetten." Gaan er dan straffen volgen voor zij die wel snelle rondjes komen neerzetten aan het meer van Keerbergen? "We gaan geen heksenjacht houden op de recordzoekers. Je mag rond het meer fietsen, maar een race tegen de klok is geen goed idee." Lees HIER nog eens over de oproep die Campenaerts oorspronkelijk had gedaan.