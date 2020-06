Lance Armstrong laat zich uit over debat over politiehervorming en maakt vergelijking met strijd tegen kanker

Bij Lance Armstrong is in 1996 teelbalkanker vastgesteld. Logisch dus dat de strijd tegen kanker hem nauw aan het hart ligt. Daar moeten dan ook voldoende middelen worden vrijgemaakt. Apart is dat Armstrong het ook verbindt aan de discussie rond de politie die momenteel aan de gang is.

Na de dood van George Floyd door politiegeweld is er in de Verenigde Staten een beweging op gang gekomen die pleit om minder financiële middelen toe geven aan de politie. In Minneapolis wil het gemeentebestuur de politie zelfs helemaal ontmantelen.

Ook in New York gaat de politiek er deels in mee. Burgemeester Bill de Blasio heeft aangekondigd dat de hervorming van de politie daar gepaard zal gaan met een paar verschuvingen van financiën, waardoor er effectief minder financiën naar de politiediensten zullen gaan.

Wait, so the NYPD has a bigger budget than the National Cancer Institute? 🤔 — Lance Armstrong (@lancearmstrong) June 9, 2020

Lance Armstrong mengt zich ook in het debat op Twitter, nu hij cijfers heeft ontdekt die hem niet aanstaan. "Dus de NYPD (de politie van New York, red.) heeft een groter budget dan de National Cancer Institute?" Door zich dat af te vragen op sociale media, suggereert Armstrong alvast het niet erg te vinden als er middelen van de New Yorkse politiediensten naar goede doelen gaan.