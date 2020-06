Throwback: Chris Froome klopt Alberto Contador in beklijvend duel op de Col du Béal

Op 9 juni 2014 stond de tweede rit in de Critérium du Dauphiné plaats. De renners reden naar de Col du Béal en daar zou heel wat spektakel zijn. Froome en Contador waren aan elkaar gewaagd, maar het was uiteindelijk de Brit die de overwinning kon binnenhalen.

Chris Froome begon deze rit met een kleine bonus van acht seconden op Contador, want hij had de openingstijdrit op zijn naam geschreven. Het werd echter snel duidelijk dat de strijd voor de ritzege tussen deze twee heren ging worden, want na een eerste demarrage van Froome op de Col du Béal, kon alleen de Spanjaard volgen.

We kregen een beklijvend duel te zien, maar omdat de twee renners vooral naar elkaar keken, konden nog enkele renners zoals Jurgen Van den Broeck en Vincenzo Nibali terugkeren. Froome ging echter opnieuw aanvallen en ook nu kon alleen Contador mee tot de eindstreep. Hij raakte echter niet meer over Froome, waardoor de ritoverwinning voor de Brit was.