Logisch dat Bardet nu nadenkt over vertrek en anderzijds moet nog blijken of hij Frankrijk durft te verlaten

Romain Bardet lijkt aan te sturen op een vertrek bij AG2R en Sunweb zou wel eens zijn volgende bestemming kunnen worden. De voorbije dagen doen er alvast berichten de ronde in die richting. Of een vertrek van Bardet steek houdt? Ja en neen.

Sinds zijn doorbraak in 2014 als beloftevolle jongere heeft de focus van Bardet steevast gelegen op de Tour. Heel knap dat hij zowel in 2016 en 2017 het podium haalde en dan maken de Fransen er al snel een gedoodverfde winnaar van. In 2018 was het al iets minder. Vorig jaar zakte hij helemaal door het ijs. Wellicht ligt zijn beste prestatie in de Tour al achter hem.

Eerst wilde Bardet de Tour dit jaar zelfs links laten liggen, hij zal nu toch aan de start komen. AG2R kan zijn Franse topper immers toch niet zomaar thuislaten. Ook de druk van de media in zijn thuisland zal er sowieso nog zijn, of hij dat nu wil of niet. Met een contract dat afloopt eind 2020 is het misschien wel het moment om de luwte en een andere omgeving op te zoeken.

VRANK EN VRIJ

Dat is wellicht nodig om hem nog eens vrank en vrij zijn kans te laten gaan in de grote ronden. Feit blijft dat hij altijd al in een Franse ploeg gereden heeft. Oliver Naesen, met wie hij goed overeen komt, heeft net voor drie jaar verlengd. Gaat Bardet dan wel echt de stap zetten naar het buitenland? Of is het eerder een drukmiddel om een nieuw voldoende goed contract vast te krijgen bij AG2R?

Bardet rijdt al acht jaar voor AG2R en het is moeilijk in te denken dat dat plots niet meer het geval zou zijn. Soms is het nodig om eens buiten je comfortzone te treden. Wellicht was het in het geval van Bardet beter geweest als hij dat al vroeger had gedaan.

OP ZIJN BEST OP FRANSE BODEM

Nu nadert hij de leeftijd van 30 jaar en kun je je afvragen of hij die stap nog moet zetten. Het is immers ook niet zo dat elke ploeg hem voldoende steun kan bieden in de grote ronden, toch het soort koersen waar hij voor leeft. En naast het feit dat hij steeds in een Frans team reed is er ook het feit dat zijn beste prestaties er gekomen zijn op eigen bodem.

Als het niet in de Tour was, dan was het in de Dauphiné. Wat het eendagswerk betreft, deed hij wel een paar keer mee voor de prijzen in Luik-Bastenaken-Luik en is er zijn WK-zilver uit 2018. Maar uiteindelijk blijft Bardet een renner voor etappewedstrijden die het best aardt in een Franse omgeving. Het moet dus nog blijken of zich er wel degelijk aan waagt om het geweer helemaal van schouder te veranderen.