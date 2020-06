Van Avermaet en Evenepoel trekken vlot meesterknechten aan: al meer dan 2000 inschrijvingen in Virtual Belgium Tour

Van Avermaet, Evenepoel, Campenaerts: het zijn slecht enkele kopmannen in de virtuele Baloise Belgium Tour, maar ze kunnen het niet alleen. Ze hebben meesterknechten nodig om het tot een goed einde te brengen en alle wielerliefhebbers kunnen zich hiervoor aanmelden.

Dat doen ze blijkbaar in grote getalen. Golazo heeft de cijfers meegedeeld aan Het Nieuwsblad. Al 2400 fietsliefhebbers hebben zich ingeschreven. Zij worden als meesterknecht willekeurig in een team ondergebracht. In elk team is een bekende renner of renster aangeduid als kopman.

TWAALF TEAMS

In het mannenpeloton zijn Greg Van Avermaet, Remco Evenepoel, Toon Aerts, Victor Campenaerts, Laurens De Vreese, Robbe Ghys, Xandro Meurisse en Oliver Naesen bereid gevonden om de rol van kopman op zich te nemen. Ceylin del Carmen Alvarado, Sanne Cant, Jolien D'hoore en Ellen Van Loy een vrouwenteam leiden.

Bedoeling is dus dat iedereen die zich inschrijft mee helpt om individueel de nodige kilometers af te malen. De Virtual Baloise Belgium Tour gaat vandaag van start.