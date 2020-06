Zoon van Wilfried Peeters stopt op 23ste al met crossen: "Moeilijk voor renners van tweede rij"

Yannick Peeters is veldrijder af. De 23-jarige zoon van Wilfried Peeters, welbekend van zijn werk bij Deceuninck-Quick.Step, had het moeilijk om zich na een veelbelovende jeugd door te zetten bij de profs. Zijn contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal was ook afgelopen.

"Heel even leek ik nog in de running voor een plaats in het team van Baestaens, maar toen Daan Soete daar tekende, ging die deur ook dicht. Ik sprak nog even met Balen BC, maar meer en meer begon ik te beseffen dat ik het niet erg zou vinden om met mijn handen te werken. Ik begon te solliciteren en werk nu al tien dagen in de bouwsector", doet Peeters zijn verhaal bij GvA.

ZILVER OP WK

Peeters heeft wel degelijk laten zien dat hij als veldrijder één en ander in zijn mars had. Bij de junioren was hij goed voor een Europese titel en een tweede plek op het WK in Hoogerheide. "Ik heb geprobeerd om door te groeien bij de profs. Dat is niet gelukt, maar ik heb geen enkele spijt van mijn carrière."

Wel moet dat lastig geweest zijn om mee om te gaan. "Met die nieuwe wereldbekerregeling was het sowieso moeilijk voor renners van de tweede rij zoals mezelf. Mijn nicht Jinse doet ook aan cross. Op een vettig parcours wil ik nog wel eens komen kijken. Maar voor het overige ga ik het niet echt missen, denk ik."