Evenepoel had al opvallende meesterknecht in virtuele Belgium Tour: "Heb ik nu 200 km gebold voor Team Remco?"

Remco Evenepoel kon er wel mee lachen. Hij kreeg wel een enorm grote hulp tijdens de eerste dag van de Virtual Baloise Belgium Tour. In principe zouden 12 profrenners (of rensters) de leiding nemen over een team, maar één van de voorziene kopmannen werd plots meesterknecht.

De meesterknechten, dat moesten modale fietsers zijn die zich hadden ingeschreven. Oliver Naesen was dan weer één van de kopmannen, maar bij het registratiesysteem liep er iets mis. Plots werd hij als meesterknecht verwelkomd in het team van Evenepoel. Naesen had er geen erg in en maalde toch maar zijn kilometers af. Maar dat bleek dus vooral goed nieuws voor zijn 'concurrent' te zijn. "Heb ik nu echt 200 km gebold voor Team Remco?" De renner van Deceuninck-Quick.Step zag het natuurlijk graag en antwoordde: "Top! Meesterknechten, zo heb ik het graag." Heb ik nu echt 200km gebold voor TeamRemco? @belgium_tour 😂 pic.twitter.com/i3O5OflNtN — Oliver naesen (@OliverNaesen) June 10, 2020 Er volgde ook nog een ludieke tweet van de organisatie van de Virtual Baloise Belgium Tour, die verzekerde dat Naesen vanaf heden voor eigen rekening kan rijden.