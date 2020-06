Algemeen directeur Jumbo Visma geeft meer uitleg over vaste rugnummers in het wielrennen: "Sommige renners zijn moeilijk te herkennen"

Komen er vaste rugnummers in het peloton? Volgens Richard Plugge, algemeen directeur bij Jumbo Visma, zou het alvast een goede zaak zijn. Volgens hem is het voor commentatoren namelijk soms moeilijk om te zien welke renner het is tijdens een wedstrijd.

Plugge gaf meer uitleg bij het Algemeen Dagblad. "Commentatoren krijgen wel een blad met de nummers, maar ze moeten de hele tijd zoeken. Bij renners als Froome en Sagan is het niet moeilijk, maar andere renners zijn soms moeilijk te herkennen", klinkt het. Bij Jumbo Visma zelf hebben ze al vaste nummers. "Roglic heeft nummer 1, Dumoulin heeft 6, Kruiswijk 8 en Groenewegen rijdt met nummer 14", aldus Plugge. Volgens hem heeft de nummer een speciale betekenis voor Groenewegen. "Hij is van Amsterdam en daar speelde Johan Cruijff met het nummer bij Ajax."