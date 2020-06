Geen Muur van Geraardsbergen in Ronde van Vlaanderen, ook parcourswijzigingen in andere Vlaamse klassiekers

De Muur van Geraardsbergen blijft één van de iconische plekken in ons land voor alle wielerliefhebbers. Een passage die ook thuishoort in de Ronde van Vlaanderen vinden velen, maar dat zal dit jaar niet het geval zijn. Ook parcoursen van andere klassiekers werden aangepast.

Doordat de Vlaamse klassiekers wegens de coronacrisis verplaatst zijn naar het najaar heeft Flanders Classics ook besloten om enkele parcourswijzigingen door te voeren. Een aantal wedstrijdkilometers worden geschrapt en andere dingen kunnen dan weer in de plaats komen.

Bijvoorbeeld in de Brabantse Pijl zullen de mannen één lokale ronde rijden in Beersel, langs de Bruine Put, Menisberg en Lotsestraat. In Gent-Wevelgem wordt de passage op Frans grondgebied volledig geschrapt. Wel zullen de renners een extra maal over de Kemmelberg moeten, drie keer dus in totaal.

OOK TENBOSSE GESCHRAPT

De passage door Zeeland in de Scheldeprijs is lichtjes gewijzigd. Dan zijn er nog de veranderingen aan de Ronde van Vlaanderen. Het zal een Ronde worden zonder Tenbosse en de Muur van Geraardsbergen. De Valkenberg komt in het parcours. De vrouwen pikken in vanaf de Taaienberg en rijden dezelfde finale als de mannen.