Makelaar bevestigt interesse Movistar in revelatie seizoensbegin: "Kan strijden voor overwinning in kasseiklassiekers"

Hoe kort het seizoensbegin ook was, er zijn renners die in die paar maanden meer dan een grote indruk gemaakt hebben. Ivan Garcia Cortina bijvoorbeeld. Hij werd vijfde in de slotrit van de Ronde van Valencia, won de derde rit in Parijs-Nice en werd in een andere etappe tweede.

De 24-jarige renner is dan ook nog eens einde contract. Aantrekkelijk dus voor verschillende teams. Onlangs werd er in de Spaanse media gewag gemaakt van een driejarig contract dat voor hem zou klaar liggen bij Movistar. Garcia Cortina reageerde op sociale media met te zeggen dat journalisten meer wisten dan hijzelf. Nu blijkt er toch iets van aan te zijn. "Er is interesse van Movistar", bevestigt Angel Edo, de makelaar van Garcia Cortina, aan Marca. "Maar er is nog niets rond. Ivan is een renner die op de nodige belangstelling kan rekenen. Het is de enige Spanjaard die kan strijden voor de overwinning in de kasseiklassiekers." VERLENGD VERBLIJF KAN OOK Een contractverlenging bij zijn huidige ploeg behoort ook nog altijd tot de mogelijkheden. "We luisteren ook nog naar Bahrein-McLaren, want dat is de ploeg die Ivan gelanceerd heeft."