Volgens José De Cauwer is er een uitzonderlijke kans voor Remco Evenepoel: "Door de afwezigheid van deze renners krijgt hij de kans om zich verder te ontwikkelen"

Aangezien heel veel klassmentsrenners naar de Tour de France zullen trekken, liggen er misschien kansen voor de outsiders in de andere grote rondes. Ook voor enkele jonge renners, zoals Remco Evenepoel, is het een kans om bij te leren en om verder te ontwikkelen.

José De Cauwer gaf een interview bij Het Laatste Nieuws. Daarin had hij het onder meer over Remco Evenepoel, die dit jaar voor het eerst zal deelnemen aan een grote ronde (de Giro). Volgens De Cauwer is het een goed moment om een debuut te maken in een grote ronde, aangezien veel kopmannen naar de Tour de France zullen trekken. "Door de afwezigheid van enkele grote namen in de Giro, is het een perfect moment voor Evenepoel om zich verder te ontplooien."

"We kijken er allemaal naar uit. Hoe doet hij het als een wedstrijd drie weken duurt? En wanneer zou hij een tik krijgen of zal hij volhouden? Hij zal zichzelf wel genoeg druk opleggen, maar niets moet en alles mag", aldus de wieleranalist en commentator over de jonge Belg.