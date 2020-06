Van Loy geeft tips hoe fietsen met job te combineren en zag voor welke zware keuze vele ouders stonden tijdens crisis

Fietsen combineren met een job, weinigen doen het beter dan Ellen Van Loy. Zij doet het immers op het hoogste niveau, met ook nog haar carrière als veldrijdster. Ze geeft enkele tips hoe dit het best te doen en kijkt als medewerkster in een woonzorgcentrum terug op de voorbije periode.

Eerst de combinatie fietsen-werken maar. "Alles begint met een goede planning", zegt Van Loy aan Sporza. "Vooral in de winter kan ik mijn shiften laten inplannen met het oog op veldritten. Als het kan, raad ik fietsliefhebbers aan om met de fiets naar het werk te gaan. Dat probeer ik zelf ook zo vaak mogelijk te doen. Als je na het werk naar huis fietst, kan je een extra lus maken om extra kilometers te malen."

Heeft zij daar zelf dan altijd nog de energie voor? Voor haar is het natuurlijk wel van belang om de conditie te onderhouden. "Natuurlijk ben je wel eens vermoeid na een lange dagshift. Je staat altijd voor de keuze: trainen of niet trainen. Maar meestal kan ik mezelf oppeppen om te vertrekken."

Nog veel belangrijker, zeker in de huidige tijden, is haar werk in het woonzorgcentrum. "Ik werk met ouder wordende mensen met een mentale beperking. De meesten hebben het syndroom van Down. We zijn in de leefgroep gelukkig bespaard gebleven van besmettingen."

Met een ander aspect van de coronacrisis zat ze wel in haar maag. "De ouders stonden voor een verschrikkelijke keuze: hun zoon of dochter thuis opvangen met alle bijhorende zorg of hun kind hier een tijdlang laten met enkel zwaaibezoeken als gevolg."