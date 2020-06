🎥 Remco Evenepoel heeft nu ook virtuele Baloise Belgium Tour gewonnen, dominante Alvarado bij de vrouwen

De doorbraak van Remco Evenepoel als prof kwam er eigenlijk vorig jaar in de Baloise Belgium Tour. Dit jaar komt er geen echte editie, maar was er voorbije week wel de Virtual Baloise Belgium Tour. Ook die heeft Evenepoel, samen met zijn meesterknechten, op zijn naam geschreven.

In de Virtual Baloise Belgium Tour werd telkens één gekende renner of renster de kopman-of vrouw van een ploeg. Allerlei fietsers konden zich inschrijven en werden dan hun meesterknechten. Bij de mannen schoot vooral de ploeg rond Oliver Naesen goed uit de startblokken.

Na enkele etappes moest Team Oliver het commando aan Team Remco laten. De ploeg rond Evenepoel ging het meeste kilometer malen en hield dat ook vol tot aan het einde. In het eindklassement komt Team Remco op 64 390 km. Dat is ruim drieduizend kilometer meer dan Team Oliver. Het team van Laurens De Vreese eindigde derde.

Evenepoel had al een goed idee hoe hij zijn zege zou vieren. Met Kidibul, zo verklapte hij aan Bas Tietema voor het ingaan van de laatste rit. Bij de vrouwen won Team Ceylin van veldrijdster Alvarado vier van de vijf ritten. Ook in het eindklassement kwam Team Ceylin dan ook het best uit de verf. Jolien D'hoore moest vrede nemen met de tweede plaats.