André Greipel is de koers nog lang niet beu en versiert op zijn 37ste nog contract voor twee jaar

Greipel is ondertussen al 37, maar zijn wielerloopbaan zit er zeker nog niet op. Integendeel, dit jaar staan er natuurlijk nog wel wat koersen op het programma en Greipel heeft nu ook zijn contract bij Israel Start-Up Nation verlengd. En niet met één, maar met twee jaar.

Dit houdt in dat de voormalige Lotto-man zeker profwielrenner blijft tot het einde van 2022. Bij Israel Start-Up Nation doen ze met plezier ook de volgende twee jaar beroep op de bakken ervaring van de Duitser.

https://t.co/A9Bm4cGwun I am very happy that my team @YallaIsraelSUN and I are extending the contract for two more years until 2022. #FightAgainstALS #GorillaPower #YallaIsrael pic.twitter.com/ykWDZ6JnLw