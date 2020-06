Belgisch kampioen veldrijden Laurens Sweeck hoopt dat hij tricolore toch nog kan verzilveren met startgelden

Hoewel het coronavirus de veldrijders niet rechtstreeks geraakt heeft tijdens het seizoen, zullen er hoogstwaarschijnlijk wel gevolgen zijn wanneer het veldritseizoen zich opnieuw op gang trekt.

Belgisch kampioen Laurens Sweeck maakt zich geen illusies: ookal wordt de veldritkalender niet getroffen door het coronavirus, de crisis zal zich ook in het veld laten gelden. Eerder werd al gesproken over lagere startgelden bij het veldrijden.

"Dat zou jammer zijn want in de winter moet ik mijn tricolore verzilveren", reageert Sweeck bij een interview met Shimano. "We zullen zien wanneer het seizoen begint, ik hoop vooral dat de bedrijven en sponsors hun financiën rond krijgen."

Nu nog geen zorgen over conditie in winter

Dat er geen wedstrijden op de weg zijn, hoeft volgens Sweeck niet te resulteren in een mindere conditie in de winter. "Vorige zomer had ik een gebroken botje in mijn hand en weinig competitie tegenover de vorige jaren. Je moet vooral goed je trainingen variëren en dan kun je ook een goed veldritseizoen rijden."