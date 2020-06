Deceuninck-Quick.Step start Vlaamse voorjaar met eerste trainingskamp

Bij Deceuninck-Quick.Step zijn ze maandag voor de eerste keer op trainingskamp in Vlaanderen. 19 van de 28 renners tekenden present in een B&B in Kaster.

"Het doel is vooral om de groep nog eens samen te brengen", zegt trainer Koen Pelgirmsbij Sporza. Dinsdag, woensdag en donderdag staan de eerste trainingen op de planning. "We willen dat groepsgevoel weer aanjagen. We zijn een team en hebben elkaar de voorbije maanden niet meer gezien. Daarbij waren hun trainingen ook eenzaam of eentonig. Dit trainingskamp gaf hen een lichpuntje", weet Pelgrim.

De Belgische renners zullen samen met Alaphilippe, Jungels, Jakobsen, Asgreen en nog enkele anderen aanwezig zijn. Er zullen 19 van de 28 renners meegaan.

Verkenning van Vlaamse klassiekers

"Het verkennen van Gent Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen is misschien niet nodig voor onze Vlaamse renners, maar voor de buitenlanders wel. Eenmaal het seizoen begonnen is, is er waarschijnlijk geen tijd meer voor. Het parcours van Gent-Wevelgem is bijvoorbeeld behoorlijk gewijzigd", besluit Pelgrims.

In juli gaat de ploeg nog eens op hoogtestage in Italië om het seizoen verder voor te bereiden.