Heel wat veranderingen op komst voor Geert Wellens: "Samen met Bart talenten opsporen"

Zelf bleef Geert Wellens crossen tot zijn 31ste. Ook na zijn afscheid bleef hij echter constant aanwezig in de veldritwereld. Begin juni geraakte bekend dat Wellens voortaan aan de slag gaat bij het jeugdteam Tormans-Acrog. Er wachten hem wel wat veranderingen.

Jarenlang werkte Wellens bij het vrouwenveldritteam Vondelmolen, maar nu zal het er toch anders aan toegaan. "Dat ik me nu enkel met het sportieve zal moeten bezighouden, wordt het grootste en belangrijkste verschil", klinkt het bij Het Nieuwsblad. "De voorbije jaren moest ik me vaak ook nog bij de sponsors melden of ervoor zorgen dat de rensters het nodige materiaal konden krijgen."

SHANA MAES GAAT MEE

Wie vermoedde dat Sterre Vervloet, Mirthe Van Den Brande en Julie Brouwers mee de overstap zouden maken, is mis. "Ik heb tegen Sterre Vervloet gezegd dat ze de kans die ze krijgt om met Marc Herremans te gaan samenwerken, moet grijpen. Ook Van Den Brande en Brouwers zullen naar alle waarschijnlijkheid een ander pad kiezen. Onze wegen scheiden in de beste verstandhouding. Shana Maes trekt wel mee naar Tormans-Acrog."

Wellens zal fungeren als verantwoordelijke voor de opkomende talenten. "De focus ligt bij het opleiden van de meisjes aspiranten en de nieuwelingen. Ik ga ook de jongens die voluit voor de cross kiezen ondersteunen. En als uitsmijter ga ik samen met Bart talenten opsporen. Dat ik niet enkel nog de wedstrijden van de vrouwen zal bekijken, is ook een verandering waar ik naar uitkijk."