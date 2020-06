Ineos-toppers en Jumbo-Visma zoeken straks voor stage Frankrijk op, Van Avermaet houdt het traditioneel op Tenerife

Plannen maken om op hoogtestage te gaan, alle topploegen doen het dus. Dus ook zeker Ineos en Jumbo-Visma, in functie van de grote ronden die er nog aankomen. Ook klassieke renners kunnen er baat bij hebben en daarom wil Van Avermaet zelf zijn eigen stage houden.

Het Laatste Nieuws lijst op waar de grootste teams in het wielerpeloton naartoe trekken voor hun stage. Van Deceuninck-Quick.Step was al bekend dat het naar San Pellegrino gaat en Bora-Hansgrohe is zelfs al gearriveerd in het Oostenrijkse Öztal. Astana kondigde al aan zijn groep in twee te delen. De ene gaat Franse wegen opzoeken, de andere Italiaanse.

Bij Ineos zullen alle ogen gericht zijn op het triumviraat Bernal - Froome - Thomas. De plannen van de ploeg voor juli liggen nog niet precies vast, maar van deze drie heren is bekend dat ze op hoogtestage gaan in het Franse ski-oord Isola 2000.

TWEE STAGES VOOR JUMBO-VISMA

Volgens Le Dauphiné Liberé gaat Jumbo-Visma in de zomermaanden dan weer een hoogtestage houden in de Savoie. Eerst van 8 tot 31 juli en dan van 14 tot 24 augustus. Dat is wellicht om tegemoet te komen aan een wens van Roglic, die graag twee hoogtestages zou doormaken vooraleer aan de start te komen in de Tour.

Bij CCC hebben ze andere - financiële - katten te geselen en zal er geen stage georganiseerd worden. Van Avermaet wil midden juli zelf wel nog gaan trainen op de Teide in Tenerife.