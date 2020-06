Vanmarcke en Van Avermaet geschrokken van inkorting klassiekers: "Dit is heiligschennis"

Sep Vanmarcke en Greg Van Avermaet zijn klassieke renners bij uitstek. Logisch dus dat zij een heldere mening hebben over het inkorten van de klassieke wedstrijden. Ze staan er niet bepaald positief tegenover, zeker Sep Vanmarcke niet.

"Er is een tendens om alles in te korten, maar dit is voor topklassiekers gewoon heiligschennis", stelt Vanmarcke onomwonden in Gazet van Antwerpen. "Ik zie niet in wat 30 kilometer per koers aan frisheid kan opleveren naar volgend voorjaar toe. Maar het kan wel een verschil maken in de klassieker zelf."

Voor hem had alles dus mogen blijven zoals het was. "240 à 250 kilometer is voor veel renners een breekpunt in een eendagswedstrijd. Je ziet ze de laatste twintig kilometer van zo'n klassieker echt stukgaan. Wat is daar nu fout aan?"

Van Avermaet treedt hem grotendeels bij. "Dit zijn de eendagskoersen die zwaar genoeg moeten zijn. Ik denk niet dat die 26 kilometer minder een verschil gaat maken in de Ronde. Die is zwaar genoeg, maar die 19 kilometer in Gent - Wevelgem kan wel het verschil maken."

In de Ronde verdwijnt wel de Muur van Geraardsbergen. "Het is een beetje spijtig. Het blijft een mythische plek. Maar de ligging van de Muur in het parcours is niet zo beslissend. Ik ben wel blij dat de finale hetzelfde is gebleven. Dat is voor mij het belangrijkste. In deze coronatijden kan ik met de aanpassing leven, maar laten we volgend jaar maar voor een Ronde van Vlaanderen over de volledige lengte van 260 kilometer gaan."