Alvarado gaat Van der Poel achterna: "Het is niet zo dat ik een kopie wil zijn"

Ceylin del Carmen Alvarado en Mathieu van der Poel hebben wel wat met elkaar gemeen. Ze domineerden allebei het voorbije veldritseizoen. Allebei willen ze ook een carrière op de weg. Tevens mikken ze ook alle twee op de Olympische Spelen in het mountainbike, blijkt nu.

Dat laatste thema komt aan bod tijdens een gesprek van Alvarado met het AD. "Vorig jaar heb ik de smaak te pakken gekregen met wedstrijden om de wereldbeker, het hoogste niveau. Dat ging nog niet supergoed, maar ik vond het leuk om te doen. Het was de bedoeling dat ik dit jaar meer ervaring zou opdoen, zodat ik uiteindelijk mijn olympische droom kan waarmaken."

Ik wil ook graag een wegcarrière

Alvarado mikt vooral op de Olympische Spelen van 2024. "Mijn trainer Kristof De Kegel zegt dat ik nog heel veel groeicapaciteit heb. Ik heb bewust gekozen voor de mountainbike op de Spelen, omdat ik daar nu veel meer kans maak dan op de weg. Offroad ligt mij, maar na de Spelen is het wel klaar, want ik wil ook graag een wegcarrière."

Veld, mountainbike, weg. In die drie disciplines willen scoren, het doet denken aan ene Mathieu van der Poel. "De vergelijking klinkt vaker, maar het is niet zo dat ik een kopie wil zijn van Mathieu. Het heeft geleid tot iets wat ongeveer hetzelfde is, maar we zijn niet dezelfde personen. Ik ben mijn eigen weg gegaan."