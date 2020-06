Bora-Hansgrohe bevestigt: Peter Sagan rijdt twee grote ronden en géén klassiekers

Straf nieuws uit het kamp van Bora-Hansgrohe over Peter Sagan. De man die de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn palmares heeft gaat dit jaar geen klassiekers rijden. Dat stond al zo goed als vast, maar zijn ploeg heeft het nu ook bevestigd.

En het blijft toch opmerkelijk voor een renner die anders telkens bij het kransje topfavorieten zou gerekend worden. Geen klassiekers in oktober dus voor de drievoudige wereldkampioen, maar dat betekent niet dat hij het niet druk krijgt.

DEBUUT IN GIRO

Peter Sagan gaat immers voor de eerste keer in zijn carrière deelnemen aan de Giro. De Ronde van Italië was al verschillende jaren aan het hengelen achter een deelname van Sagan en de Slovaak had al een paar keer aangegeven dat hij het ook wel zou zitten.

Zijn ploeg heeft hem echter ook nodig in de Tour. Dat betekent dat Sagan in een tijdsspanne van 58 dagen 42 ritten van grote ronden gaat betwisten.