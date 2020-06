Breuken, een hersenschudding en een klaplong voor Terpstra na val: "Niet in levensgevaar"

Het heeft Niki Terpstra al enorm tegengezeten de laatste jaren qua blessures. En dan moest het ergste blijkbaar nog komen. De Nederlander is gevallen op training en de gevolgen zijn niet min. Terpstra heeft verschillende breuken, een klaplong en een hersenschudding opgelopen.

Het is de Nederlandse zender NOS die de valpartij van Terpstra en zijn verwondingen naar buiten bracht. Hij ligt in het ziekenhuis op de afdeling intensieve zorgen, dan weet je dat het niet pluis is. Naast de reeds genoemde klaplong en hersenschudding heeft Terpstra naar verluidt ribben en een sleutelbeen gebroken.

"Niki zal nog een paar dagen in het ziekenhuis moeten blijven", laat zijn partner Ramona via Instagram weten. Gezien de zware verwondingen is het al een opluchting dat er niet gevreesd moet worden voor zijn leven. "Hij is niet in levensgevaar, maar hij zal wel tijd nodig hebben om te herstellen", klinkt het. "Wordt vervolgd..."

In elk geval zal Terpstra lang moeten revalideren en dus weer een hele poos de fiets aan de kant moeten laten. Speculaties over het mogelijke einde van zijn carrière zijn dan niet uit te sluiten. Terpstra is 36.