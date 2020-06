Ook Toon Aerts is grote fan van de nieuwe trend gravelfietsen

De nieuwe trend onder wielerliefhebbers is het gravelfietsen, waarbij wielrenners de weg inruilen voor gravelwegen. Ook Toon Aerts heeft zich de afgelopen weken uitgeleefd met de nieuwe trend.

"Het leuke is vooral dat het veel rustiger is dan op weg fietsen. Als ik moet kiezen tussen de twee, dan ga ik liever gravelfietsen. In de buurt van Ravels in Nederland fiets ik dan ook het liefst. Die wegen liggen perfect. Die gravel is daar redelijk hard, maar het is wel nog altijd offroad. Perfect om daar met een hogere snelheid over te rijden", aldus Toon Aerts aan Sporza.

Veel nieuw materiaal heb je daar niet voor nodig. "Ik gebruik gewoon mijn crossfiets en zet daar dikkere banden op", raadt Aerts aan. "Een mountainbike zou ik niet nemen, dat is eerder voor in de Ardennen."

Toon Aerts deelt ook nog enkele tips mee. "Je kan via apps als Strava en Komoot je route al op voorhand bepalen, dat is wel handig. Al doe ik soms ook maar wat. Dan neem ik de eerste straat links om de volgende rechts te nemen en zo kom je ook wel wat gravel tegen."

"Al moet je zeker rekening houden met het weer. Zowel bij droog als nat weer komen er gevaren kijken. Bij droog weer liggen de zandwegen moeilijk en zal je vooral nood hebben aan je techniek, terwijl bij nat weer de wegen heel glad kunnen zijn. Oppassen dus."