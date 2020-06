Versnelling hoger op training: Asgreen vlamt Vlaamse hellingen op, Van Avermaet gespot aan zijn tweede thuis

Of het nu gaat over Asgreen & co bij Deceuninck-Quick.Step of over Van Avermaet en zijn ploegmaats bij CCC: ze beginnen overal de intensiteit stilaan op te voeren. Niet enkel bij de groteronderenners dus, maar ook bij zij die hopen te oogsten in het klassieke werk.

Nog een anderhalve maand tot aan de herstart van het wielerseizoen is het. Dan mag het er op training al ietsje pittiger aan toegaan. Dat lijkt overal wel de theorie te zijn. Zowel de Vlaamse als Waalse hellingen worden dan ook opgezocht. Het Laatste Nieuws stelde vast dat Kasper Asgreen passeerde in Geraardsbergen en in zijn eentje onder andere de Bosberg en de Oude Kwaremont op reed. Asgreen eindigde vorig jaar tweede in de Ronde van Vlaanderen en wil alvast goed voorbereid zijn om dit jaar misschien opnieuw een gooi te doen naar het podium. Op sociale media was dan weer te zien dat Greg Van Avermaet samen met zijn maats Guillaume Van Keirsbulck, Nathan Van Hooydonck en Gijs Van Hoecke een trainingsrit van 150 km afwerkte in de Waalse Ardennen. Ze begaven zich onder andere in de buurt van Stoumont. Het is bekend dat Van Avermaet daar geregeld gaat trainen, hij is zelfs ereburger van die gemeente.