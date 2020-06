Zondag winnaars bekend van 'Slag om Balenberg': Thibau Nys, Van der Poel en Cant bij de deelnemers

Na de Container Cup is er nu de 'Slag om Balenberg', opnieuw een alternatieve competitie, met enkel veldrijders-of rijdsters deze keer. Bezieler van het project is Sven Nys. Zijn zoon Thibau deed uiteraard mee en ook Mathieu van der Poel wist hij te overtuigen.

"We hebben een sportevenement kunnen creëren. Het is een leuk concept en het is de eerste keer dat we het veldrijden op deze manier in beeld brengen", vertelt Sven Nys bij MNM. Wat is dat concept dan juist? Aan het Sven Nys Cycling Center werden drie proeven voorzien: een technisch parcours, een zandbak en een ingekort rondje op het parcours van de GP Sven Nys.

De competitie is overigens al achter de rug, maar voorlopig is het nog opperste geheimhouding omtrent de afloop ervan. De winnaar en winnares zal zondag bekendgemaakt worden, want dan kunt u naar de uitzending van de 'Slag om Balenberg' zien op Sporza. "Het is zeker de moeite waard om te kijken", belooft Nys.

Die wist trouwens een heel mooi deelnemersveld bij mekaar te brengen. Toon Aerts, Eli Iserbyt, Thibau Nys, Laurens Sweeck en Mathieu van der Poel probeerden hun skills te tonen. Bij de vrouwen kwamen er zes veldrijdsters aan de start: Denise Betsema, Sanne Cant, Ellen Van Loy, Shirin van Anrooij, Laura Verdonschot en Annemarie Worst.