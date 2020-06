Nieuwe sponsor CCC gevonden? "Dit is het eerste dat we ervan horen"

Eerder deze week leek er voorzichtig witte rook te komen vanuit het CCC-kamp want manager Jim Ochowicz zou een nieuwe sponsor gevonden hebben. Maar die laatste reageert nu dat ze van niets weten.

"Dit is het eerste dat we ervan horen", klinkt het bij Rally Health, een Amerikaanse gezondheidsorganisatie die al een procontinentale ploeg sponsort. "Als we naar de WorldTour zouden gaan, zullen we het je wel vertellen, maar dat is nu dus nog niet aan de orde", lieten ze weten bij Cyclingnews.

Rally Health is in handen van de UnitedHealth-groep. UnitedHeallth was vroeger al in het peloton en is de ex-ploeg van onder andere Floyd Landis, Martijn Maaskant, en Giro-winnaar Ryder Hesjedal.

Een overstap van een procontinentale sponsor naar een WorldTour sponsor zou alleszins niets nieuws zijn. CCC begon ook als procontinentale sponsor. Toen bekend werd gemaakt dat BMC ermee stopte, nam CCC de licentie van de ploeg van Van Avermaet over.