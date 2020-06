Rensters van Bigla-Katusha mogen opgelucht ademhalen: nieuwe hoofdsponsor gevonden die in juli al overneemt

Bij Bigla-Katusha leven ze al een hele tijd tussen hoop en vrees. Mede door de coronacrisis hadden beide grote sponsors aangegeven niet meer langer te willen sponsoren. Zo dreigde het einde van de ploeg, maar het Franse Paule Ka biedt een uitweg.

Op zijn website kondigt Bigla-Katusha aan dat het een samenwerking aangaat met het modehuis Paule Ka tot december 2024. Paule Ka wordt dus de nieuwe hoofdsponsor van de ploeg. Het wacht daarmee ook niet tot volgend jaar, maar neemt die rol al op vanaf juli.

De ploeg hoopt in 2021 ook de status te krijgen van WorldTour-formatie. "We zijn blij om de ploeg en de getalenteerde vrouwen, die jacht maken op atletische verwezenlijkingen, te kunnen ondersteunen", besluit eigenaar van Paule Ka Matthias Thoma.

BAANBREKEND

Ook Priska Doppmann Campana, de CEO van de ploeg, is in de wolken. "Dit is de eerste keer dat een modehuiz zich begeeft in het vrouwenwielrennen. Het is baanbrekend. Dit is niet enkel een goede dag voor onze ploeg, maar ook voor het vrouwenwielrennen."