Throwback: dit gebeurde er op 17 juni in het peloton

In een koersloze periode schotelen we u nog enkele koersen voor die dag op dag x aantal jaren geleden zijn. De geschiedenis leert ons dat er vooral in Zwitserland gekoerst werd rond deze periode.

2010: Robert Gesink

In 2010 wordt de konninginnerit gereden in de Ronde van Zwitserland en een Nederlander schiet de hoofdvogel af. Toen nog bij Rabobank was de 24-jarige Gesink het Nederlandse rondetalent. Gesink springt niet alleen weg uit de groep der favorieten, hij komt ook nog eens met een minuut boven op de top van de Albulapas. In de afdaling daaropvolgend kunnen de favorieten met onder meer Lance Armstrong niet meer terugkeren.

2011: Thomas De Gendt

In 2011 rijdt Thomas De Gendt nog voor Vacansoleil-DCM. Eerder dat jaar had hij een etappe in Parijs-Nice gewonnen en hij deed in de Ronde van Zwitserland opnieuw een poging door mee te gaan met de vroege vlucht. Op 25 kilometer van de streep houdt De Gendt het voor bekeken in de kopgroep en trekt hij er alleen vandoor. Op de slotklim probeert Andy Schleck nog op en over De Gendt te gaan, maar de Belg houdt stand. Aan de aankomst houdt De Gendt 35 seconden over op Schleck.

2015: Thibaut Pinot

In 2015 stond de konninginnerit en enige echte bergrit op het programma in de Ronde van Zwitserland. Tom Dumoulin reed in de leiderstrui rond maar was toen nog niet de klimmer die hij vandaag de dag is. Op de slotklim naar Rettenbachferner moest 12 kilometer geklommen worden. Thibault Pinot reed weg uit de groep favorieten en won vrij overtuigend de etappe. Dumoulin kon de schade beperken tot anderhalve minuut maar verloor de gele trui aan Pinot.