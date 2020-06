Bij Manuela Fundacion kunnen ze er niet mee lachen: "Er was al een overeenkomst ondertekend"

Het is duidelijk dat het initiatief om het eerder gesloten akkoord op te blazen komt van GreenEdge en niet van Manuela Fundacion. De non-profitorganisatie, die wielerploeg Mitchelton-Scott wilde overnemen, reageert met verbazing op de recente ontwikkelingen.

Toen Gerry Ryan beweerde dat er nog niets finaal was en hij ook nog met andere partijen sprak, zagen ze bij Manuela Fundacion de donkere wolken wellicht al af komen. Dat het na de eerdere gesprekken niet tot een samenwerking komt, verrast ook Manuel Calvente, de baas van een U23-ploeg van Manuela Fundacion.

FOTO'S PLOEGBUSSEN

Calvente kan bij Cyclingnews zijn verbazing niet wegsteken. "De kleuren van de ploeg zijn al van de ploegbussen gehaald. We waren aan het wachten om nieuwe publiciteit en teamstickers op die bussen te zien komen", haalt Calvente aan dat er al werk in gestoken is. "We ontvingen zelfs foto's waarop te zien was hoe het aan het verliep."

En dat is dan nog niet eens de voornaamste factor waar ze het bij Manuela Fundacion moeilijk mee hebben. "Bovendien, er was al een overeenkomst ondertekend. Die is ondertekend op 5 juni en publiek gemaakt op 12 juni."