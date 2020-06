Throwback: dit gebeurde in de wielerwereld op 19 juni

Traditioneel gezien staat de derde week van juni in het teken van de Ronde van Zwitserland, traditioneel gezien de laatste echte voorbereidingskoers op de Ronde van Frankrijk. Maar ook in België werd vroeger gekoerst op 19 juni.

1910: Jules Masselis

Voor de eerste throwback gaan we meer dan 100 jaar terug in de tijd, naar het jaar 1910. De laatste etappe van de derde editie van de Ronde van België stond toen op het programma. Een etappe van 257 tussen Luik en Brussel moest uitmaken wie de koers zou winnen. De etappe werd gewonnen door Jules Maselis voor Victor Dethier en Henri Devoie. Masselis nam ook terecht de eindzege mee naar huis, op 7 etappes was een 3e plaats zijn minste prestatie.

1999: Sanroma en Simoni

In 1999 werd er niet alleen in Zwitserland gekoerst, ook in Catalonië. De jonge Manuel Sanroma komt spijtig genoeg te overlijden na een zware val in Catalonë. In Zwitserlland koersen ze gewoon door. Een zware Alpenetappe wordt gewonnen door Gilberto Simoni, voor Casagrande en Jalabert.

In 2001 stond de proloog van de Ronde van Zwitserland op het programma. Na vier jaar zonder Ronde van Zwitserland besloot Amstrong om toch nog eens te starten. In de proloog van 7 km legde de Amerikaan meteen de basis voor zijn eindoverwinning dat jaar. Hij wint de tijdrit met 5 seconden voor Jalabert en ploegmaten Hamilton en Ekimov.