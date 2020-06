Van Avermaet nodigt vijf ploegmaats uit in zijn vakantiewoning in de Ardennen: "Paar dagen stevig getraind"

Greg Van Avermaet heeft zich op zijn eigen manier weten voor te bereiden op het nieuwe wielerseizoen. De kopman van CCC nodigde enkele ploegmaats uit in zijn vakantiewoning in de Ardennen om er enkele dagen samen door te brengen.

"Het leek mij leuk om de Belgen van ons team en Michael Schär uit te nodigen en samen een paar dagen stevig te trainen. We waren met zes. Serge Pauwels, Guillaume Van Keirsbulck, Nathan Van Hooydonck, Gijs Van Hoecke en Michael Schär. Het was leuk", aldus Van Avermaet.

In zijn vakantiewoning in Stoumont trainden de zes renners niet alleen samen, ze kookten ook samen. "Ontbijt 's morgens, pasta 's middags en 's avonds op restaurant, zo ging het eraan toe."

"Het waren enkele stevige dagen, maar we hebben ons geamuseerd. Zo even weg met een paar ploegmaats is goed voor de groepssfeer. We hebben het niet ervaren als trainen, maar als een leuk onderonsje met het team."