🎥 Wielrenner worden was het lot van Vanmarcke: "Het was liefde op het eerste gezicht"

Het stond altijd al in de sterren geschreven dat Sep Vanmarcke wielrenner zou worden, al vanaf jonge leeftijd. Als kind was Vanmarcke meteen dol op de fiets en dat is nu op 31-jarige leeftijd nog altijd het geval voor de Kortrijkzaan.