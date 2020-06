Koers keert terug met beklijvend duel: Roglic klopt Pogacar bergop in nationaal kampioenschap

De koers is nu echt terug! Het tweede seizoensdeel in de wielersport is op gang gekomen met een tweestrijd tussen Roglic en Pogacar in het Sloveens Kampioenschap. Het aangekondigde duel kwam er dus, met Roglic als uiteindelijke winnaar.

In het wedstrijdbegin hadden vier renners al de moed om het vrije pad te kiezen. Tratnik, Groselj, Horvat en Cemezar hadden na zo'n twee uur koers een voorsprong van twee minuten en twintig seconden bij mekaar gereden. Tratnik en Cemezar bleken over betere benen te beschikken dan hun twee metgezellen. LEIDERSDUO START SLOTKLIM MET KLEINE BONUS Met twintig kilometer te gaan had het leidende duo nog een minuut. Toen dan begonnen werd aan de slotklim van 8,3 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,8%, was dat verschil nog eens gehalveerd. Met het einde in zicht ging Tratnik er alleen vandoor. Achter hem vormde er zich een achtervolgend groepje, met onder andere de favorieten Pogacar en Roglic daarbij. Roglic ging met zijn aanval in de finale ineens naar de koppositie. Pogacar kwam echter nog terug en zo kreeg men in Slovenië het te verwachten duel te zien. BLOEDSTOLLENDE FINISH Zo werd het een bloedstollende finish: Primoz Roglic liet Tadej Pogacar achter zich en kroonde zich zo tot Sloveens Kampioen. Roglic wint zo meteen de eerste koers waar hij aan deelneemt in 2020.