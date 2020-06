Nys gaat uit van beperkt programma Wout en Mathieu: "Andere helden zullen opstaan, er komt nieuwe generatie aan"

Sven Nys heeft al eens vooruitgeblikt naar wat er allemaal kan bij komen kijken in het nieuwe veldritseizoen. En wie veldrijden zegt, zegt Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Al is het zeer de vraag of we hen vaak in de cross gaan zien komend seizoen.

Sven Nys had het hierover in De Zevende Dag. Nys vreest niet dat Van Aert en Van der Poel definitief het veldrijden de rug zouden toekeren. "Ik denk niet dat ze definitief voor de weg gaan kiezen, ze hebben een hart voor de cross, maar het zal wel een beperkt programma zijn." FANTASTISCH FORMAT Hun eerste crossen zullen sowieso niet al te vroeg in het jaar vallen. "Doordat ze zo lang op de weg aan het koersen zijn, gaan zij waarschijnlijk pas ergens laat december in competitie komen. Maar de cross is een fantastisch format, waar andere helden zullen opstaan die mooie duels zullen uitvechten." Extra spektakelwaarde moet er misschien ook komen van de jeugd, en in de toekomst bijvoorbeeld van Thibau Nys in het bijzonder. "Er komt opnieuw weer een nieuwe generatie aan en dan zijn we weer vertrokken."