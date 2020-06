Nys heeft idee om cross nog voldoende visibiliteit te geven: "Dan blijven kijkers van de klassiekers waarschijnlijk hangen"

Sven Nys heeft al grondig nagedacht over de verschillende opties om coronaproof een volwaardig veldritseizoen te houden. Zeker door de overlapping met het wegseizoen lijkt dat een uitdaging te worden. Nys wil er gerust één langgerekte tv-dag van maken.

Er zijn natuurlijk nog wel meer aspecten die bekeken zullen moeten worden. "In principe is de kalender ons beloofd tegen het einde van deze maand. Er gaan wedstrijden wegvallen. Er zijn organisatoren die het financieel moeilijk gaan hebben om alles rond te krijgen", is Nys zich in De Zevende Dag bewust van de problemen.

De grote vraag is ook: krijgen we cross met of zonder publiek? "Een atleet presteert altijd beter als er de adrenaline is van het publiek, maar ik denk dat heel veel organisatoren uit liefde voor de sport organisaties op poten willen zonder publiek. Het is een sport voor iedereen. Dat zal er dit jaar, zeker in de eerste fase, niet bij horen."

WEGKLASSIEKER + TOPCROSS

Om het veldrijden voldoende aandacht te geven wanneer ook het wegseizoen nog bezig is, ziet Nys vooral heil in het aanpassen van het startuur. Zo krijgen we misschien dagen van een klassieker op de weg in combinatie met een grote cross. "Beeld u in: een klassieker eindigt om vijf uur of half zes. Dan kan je nog voor het nieuws die topwedstrijd op tv brengen. Dan heb je ook de kijkers van de klassiekers die waarschijnlijk blijven hangen."