Primoz Roglic hoopt meteen de vuisten te ballen in eerste koers: "Ik kan me niet verstoppen"

De eerste officiële koers van het tweede seizoensdeel komt er aan in de wielersport en daarvoor moet je in Slovenië zijn. Daar staat het nationaal kampioenschap vandaag op het menu. Ook aan de start: Primoz Roglic. Voor hem is het de eerste koers van het seizoen.

In een gesprek met NOS geeft Roglic aan uit te kijken naar eens een andere intensiteit. "Het is prachtig dat de situatie zo goed is dat we kunnen koersen. Eindelijk kunnen we doen waar we goed in zijn. Mijn doel is vooral om de routine van het trainen te verbreken en een keer iets anders te doen. Maar ik kan me ook niet verstoppen, dus wil ik ook gewoon winnen."

Het Sloveens Kampioenschap wordt aangekondigd als het duel tussen Pogacar en Roglic. Zeker ook omdat er aan het einde van het parcours een pittige klim ligt. Maar hoe goed is Roglic al? "Ik ben zeker nog niet klaar om de Tour de France te rijden, maar deze koers moet lukken."

ENKEL BEPERKINGEN VOOR PUBLIEK

Daarnaast moet blijken of de coronacrisis invloed gaat hebben op het koersgebeuren in Slovenië. "Volgens mij hebben ze alleen wat beperkingen voor het publiek. Voor ons renners is het eigenlijk hetzelfde als altijd, of ze hebben het mij nog niet verteld." De start is voorzien omstreeks 14u.