In Slovenië zijn ze alweer aan het wielrennen: "Koers ervaren alsof er nooit sprake is geweest van corona"

In Slovenië ging zondag het Nationaal Kampioenschap wielrennen door. Terwijl het in de rest van Europa nog even wachten is, kroonde Primoz Roglic zich tot winnaar.

Bart Henderickx, een Belg die al 20 jaar in Slovenië woont, legt aan Sporza uit hoe hij die wedstrijd ervaren heeft. "Het deed deugd om nog eens een wielerwedstrijd bij te wonen. Het was alsof er nooit sprake is geweest van het coronavirus. Al waren de mensen wel voorzichtig en werd er voldoende afstand bewaard."

"Het is niet zo dat er 20.000 man langs de weg stond, maar er was wel een grote opkomst. Niet te vergelijken met België natuurlijk, maar er waren wel voldoende mensen."

Het is toch bizar dat er nergens in Europa al gereden wordt, maar in Slovenië wel. "Dat heeft twee redenen. Eerst en vooral is hier een maand geleden al besloten dat de pandemie gedaan is. Het normale leven hervatte weer en dus ook sportwedstrijden. Bij voetbalwedstrijden zitten hier ook al 500 fans in het stadion."

"De tweede reden om het Nationaal Kampioenschap nu al te laten doorgaan, was dat de toppers in augustus allemaal de grote wedstrijden aan het rijden zijn. Roglic en Pogacar rijden dan de grote rondes. Het is voor de mensen leuk dat zij nu hebben meegereden."