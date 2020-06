Slag om Balenberg is boost voor kamp-Thibau: "Neen, hij krijgt nog geen profcontract"

Zo, Thibau Nys is er nu al klaar voor, laat het veldritseizoen maar komen. Nu was de Slag om Balenberg wel een evenement met aparte proeven en is een echte cross nog iets anders, maar Thibau Nys troefde toch maar netjes de profs af.

Na een sterke campagne bij de junioren mocht er straks dus ook voor de beloften wel wat mogelijk zijn voor Thibau Nys, al tekent die in Gazet van Antwerpen voorbehoud aan. "Ik mik op de Wereldbekers en de kampioenschappen, maar hoe hoog ik daar als eerstejaarsbelofte de lat mag leggen, weet ik niet." De beloften rijden ook geregeld mee met de profs en dan zal het zeker boeiend zijn om te kijken hoe het al zit met de waardeverhoudingen. Nog meer na de ontwikkelingen in de Slag om Balenberg. "Bij de profs zal ik misschien al moeten tevreden zijn met uitrijden. Ik mag geen stappen overslaan. Al geef ik wel toe dat deze prestatie mij een boost geeft." Het zou ook maar logisch zijn dat Thibau bij de beloften minder wint dan bij de junioren. En dan is het kwestie daar goed mee om te gaan. "Dat wordt een uitdaging, maar ik zal daar over waken, samen met coach Paul Van Den Bosch", aldus vader Sven. Die beseft dat zijn zoon niet moet verwachten dat het van in het begin allemaal perfect loopt. "Hij moet geduld hebben, maar hij weet dat. Op de langere termijn kan hij mooie dingen laten zien bij de profs. En neen, hij krijgt nog geen profcontract", lacht Sven Nys.