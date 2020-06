Soap rond overname Mitchelton-Scott gaat verder: "Er moet een gesprek komen"

Het is nog steeds niet duidelijk wat er met Mitchelton-Scott zal gebeuren. De club werd overgenomen door Manuela Fundacion, maar de Australische wielerploeg heeft de overeenkomst enkele dagen later opgeblazen.

Stefano Garzelli, een ex-renner en een sleutelpersoon bij de overname, gaf meer uitleg bij A la cola del peloton. "Alles was in orde, want er werd een contract getekend met nummers, geld,... We begrijpen dus niet waarom we ons moeten terugtrekken."

Volgens hem moet er een gesprek komen. De ploeg is namelijk van Manuela Fundacion, maar de licentie is nog van Gerry Ryan, de baas van Mitchelton-Scott. "Er moet een gesprek komen, want een ploeg kan niet zonder een licentie en omgekeerd. We gaan contact opnemen met Ryan en hopen zo een nieuw akkoord te bereiken."