Throwback: Lampaert geeft tijdrijders in Ronde van Zwitserland ervan langs en meldt zich ook voor Belgische titel

Yves Lampaert demonstreerde exact een jaar geleden in een koers van topniveau hoe ongelooflijk hard hij met de fiets kan rijden. Voor een straffe prestatie van een Belg op deze dag in de wielergeschiedenis hoeven we dus slechts terug te gaan naar 2019.

Het was de voorlaatste dag in de Ronde van Zwitserland. In de straten van Goms stond er een individuele tijdrit op het programma van 19,2 kilometer. Deze rittenkoers was ook al begonnen met een korte tijdrit. Toen was Lampaert goed voor een top 15, maar voor de opdracht in Goms had hij zich pas helemaal opgeladen.

Het was ook de periode dat heel wat andere Belgen zich profileerden als tijdrijder met het oog op het BK. De kwaliteiten van Campenaerts waren bekend, De Gendt kon in een goede dag verbazen, er was de opmars van Evenepoel en recent had Wout van Aert in de Dauphiné een tijdrit gewonnen. Dan mocht Yves Lampaert niet achter blijven.

Dat deed hij ook verre van. Alle ogen waren eigenlijk gericht op wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis, maar die stelde naar zijn normen teleur. Lampaert smeerde hem 19 seconden aan. Straf! Ook andere specialisten zoals Bevin en Küng geraakten eigenlijk niet in de buurt van Lampaert.

Kragh Andersen kon de schade nog een beetje beperken, maar eigenlijk was enkel diens landgenoot Kasper Asgreen in staat om Lampaert te bedreigen. Tevens ploegmaat natuurlijk van onze landgenoot. Lampaert reed die dag toch nog vijf seconden sneller tegen de klok. Zo pakte hij een fraaie ritzege in Zwitserland en zette hij ook zijn naam bij die van de kandidaat-winnaars op het BK tijdrijden. Daar zou Lampaert zilver pakken.