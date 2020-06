Elia Viviani mikt dit jaar op Milaan-Sanremo: "Het wordt een gekke race"

Elia Viviani heeft als allereerste doel schitteren in Milaan-Sanremo. De Italiaan is volop bezig met het voorbereiden van de klassieker.

"Ik heb net twee goede trainingen achter de rug met het team, waarvan een specifiek gericht op Milaan-Sanremo. Ik ben nu een hoogtestage aan het doen die mij zal helpen daar te pieken. Het gaat een spectaculaire wedstrijd worden door de warme omstandigheden. Daarnaast is het voor mij, maar ook voor vele anderen, nog maar de vijfde race van het jaar. Het wordt een gekke race", aldus Viviani aan Gazetta dello Sport.

Na Milaan-Sanremo zal Viviani deelnemen aan de Tour de France, terwijl er nog een beslissing gemaakt moet worden of hij zal gaan voor de klassiekers in het najaar of hij mee gaat sprinten in de Giro.

"Ik zou heel erg graag meedoen aan de Giro, maar ik rijd nu voor een Frans team. Mijn focus zal dus dit jaar op de Tour liggen", zegt Viviani. Voor Cofidis is het al van 2008 geleden dat het nog eens een etappe won in de Tour. Met het binnenhalen van Viviani hopen ze die jarenlange droogte te hebben opgelost.