"Misschien zal alles geannuleerd worden": Gilbert is er niet gerust op, maar kan nog 'gelukkigste man ter wereld' worden

Philippe Gilbert zweeft nog altijd ergens tussen hoop en vrees. Door de versoepelingen in verschillende landen ziet het er zeker naar uit dat we vanaf augustus regelmatig weer koers te zien krijgen, al durft Gilbert dat nog lang niet beweren.

Als het nog tot een volwaardig wielerseizoen komt, zal Gilbert er in augustus meteen moeten staan, want Milaan-Sanremo is zijn grootste doel. "Als ik wil scoren in Milaan-Sanremo, mag La Primavera niet mijn eerste wedstrijddag zijn. Daarom rijd ik op 1 augustus de Strade Bianche en op 5 augustus Milaan-Turijn", verklaart Gilbert aan Sporza.

POSITIEF BLIJVEN

Al wil hij eigenlijk nog niet vooruit lopen op de feiten. "We spreken nu over koersen, maar we zijn niet zeker dat we ook effectief zeker koersen. Misschien zal alles weer geannuleerd worden", houdt Gilbert nog altijd rekening met een doemscenario. "Maar we moeten positief blijven."

Dan is altijd een gezonde houding. Kunnen koersen van augustus tot het einde van het jaar zou Gilbert blij als een kind maken. "We moeten ervan uitgaan dat alles doorgaat, dan zal ik de gelukkigste man ter wereld zijn."