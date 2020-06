Superfan steekt bewondering voor Thibau Nys niet onder stoelen of banken: "Meteen naar de beroepsrenners"

Thibau Nys heeft grote indruk gemaakt door op zo'n impressionante wijze de Slag om Balenberg te winnen. Wie het vanop de eerste rij ter plekke meemaakte, is Jaak Cypers. Die is al langer enorme fan van Nys en dat zal niet meteen verminderen.

Cypers kent de kwaliteiten van Thibau ondertussen maar al te goed. "Technisch is hij geweldig", zegt Cypers in een reportage van Sporza. "Hij is sterk." Toen Nys ook de tijdritproef van de Slag om Balenberg won en dus eindwinnaar werd, stond Cypers toch ook versteld. "Mannen, mannen,mannen, niet te geloven."

Nys gaat komend seizoen voor het eerst bij de beloften rijden, al hoeft dat niet van zijn grootste fan. "Het is beter dat hij meteen naar de beroepsrenners gaat." En de concurrenten, wat moeten die denken van dat jong geweld? "Ze hebben al schrik in de winter, zoals hij afkomt", roept Cypers naar Michel Wuyts.